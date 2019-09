De Paul le saca el jugo a su titularidad: "Hay que estar preparado para un arco tan grande como el de la U"

Desde la salida de Johnny Herrera de la titularidad en Universidad de Chile, fue el argentino-chileno Fernando de Paul quien tomó la posta y, desde ahí, los azules no han vuelto a perder. Por lo mismo, ante Unión Española volverá a estar desde el inicio, luego de la caída por Copa Chile con el histórico meta azul como estelar.

"Entrené para ganarme un lugar y después decide el técnico, en este caso me tocó a mí y trato de aprovecharlo al máximo. Yo me esfuerzo cada semana para ser titular y trabajo día a día para que así siga siendo", dijo de Paul en conferencia de prensa este jueves.

El ex San Luis de Quillota dijo que no es fácil ser el arquero de los estudiantiles y en esa línea aseguró que "hay que estar preparado para un arco tan grande como el de la U. El margen es poco y cuando llega la oportunidad tienes que rendir, no te queda otra, acá nadie tiene el puesto asegurado".

"Hernán me ha dado confianza y tranquilidad y no sólo a mí, sino que al resto del equipo, ya que nadie tiene el puesto asegurado. Hay chicos jóvenes que cuando entran lo hacen muy bien, la confianza ha sido para todos", agregó el guardameta.

Sobre el complicado momento que viven los laicos en la tabla, peleando en la zona del descenso, de Paul señaló que "no sacamos cuentas, sí nos enfocamos en el partido de ahora ante Unión. Para salir de esta situación nosotros tenemos que ganar, no dependemos ni queremos depender de otros resultados".

"Yo a Ronald lo he enfrentado con Universidad de Concepción y cuando estuvo en Iberia. Los equipos de él se caracterizan por tener la pelota, jugar bien de mitad de cancha en adelante, por lo que esperamos contrarrestar las cosas buenas que tiene Unión, que son bastantes, y así quedarnos con los tres puntos que hoy los necesitamos", cerró el Tuto.