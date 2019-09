El escándalo con mujeres y alcohol que le pega a la selección de México: "Están creando una historia desvirtuada"

Luego de la goleada 4-0 de Argentina sobre México se divulgó un video donde algunos seleccionados como Javier Chicharito Hernández, Guillermo Ochoa y Miguel Layún aparecían en una fiesta en una especie de discoteca acompañado de varias mujeres y de bebidas alcoholicas, lo que provocó un verdadero escándalo en el país norteamericano.

En medio de la polémica sobre un supuesto caso de indisciplina, fue Layún quien salió a aclarar lo sucedido. El lateral derecho del Monterrey señaló que el sábado 7 de septiembre aprovecharon una tarde libre para salir a comer.

⚽️ Aún pesa la ignominiosa goliza de ayer a la Selección Mexicana de Futbol (@miseleccionmx)… Y viene otro escándalo: resulta que la noche anterior al partido, jugadores se fueron de fiesta. Chicharito, Layún, Héctor Moreno, Memo Ochoa y Marco Fabián, los implicados ⬇️ pic.twitter.com/mrQVik7asz — PeriódicoSíntesis (@SintesisMexico) September 11, 2019

"El día después del partido en Nueva York tuvimos un rato libre de 15:30 de la tarde a las 20:30, porque a las 20:50 teníamos agendada una cena grupal. Tuvimos un rato de esparcimiento, unos nos juntamos y fuimos a un brunch que después se hace tipo bar-discoteca, a las 16:30 de la tarde pasamos ahí un rato", dijo el azteca.

El ex Porto agregó que tenían el permiso de Gerardo Martino y que "no infringimos ninguna regla de Federación. No es dar explicaciones, ni siquiera conozco a la chica que sale delante mío en la foto".

El episodio tomó más revuelo luego de que México cayera 4-0 ante Argentina, en el amistoso disputado el jueves pasado en San Antonio, Estados Unidos, por lo que este grupo de jugadores mexicanos se llenó aún más de cuestionamientos.