Garin pide paciencia para él y Jarry: "Tenemos 23 años y nos queda mucho por delante"

El tenista chileno Cristian Garin (34º) ha tenido su mejor temporada en el circuito ATP en este 2019, consiguiendo los títulos de los torneos de Houston y Munich hace un par de meses. Gracias a esos triunfos, el Tanque ha sido considerado como una de las revelaciones de la gira durante este año y por eso se ha ido topando con los mejores jugadores del mundo, de los cuales dice que aprende para evolucionar día a día.

"Casi todas las semanas del año hay torneo, siempre hay cosas distintas y mientras uno mejor esté preparado, alguna semana te va a tocar. Nosotros tenemos buen nivel, somos profesionales, entrenamos bien y hacemos de todo para que nos vaya bien, y siento que los resultados tarde o temprano te llegan. Estando metidos en el circuito y teniendo oportunidades todas las semanas, y estando bien preparados, los resultados llegan solos. Lo clave es estar sólidos física y mentalmente todo el año, y alguna semana te va a llegar, porque el nivel está. Compartimos con los mejores jugadores y vemos qué cosas hacen, pero recién tenemos 23 años y nos queda mucho por delante, sólo queda seguir aprendiendo", advirtió Garin en conferencia de prensa.

"Por ejemplo, Federer, Djokovic y Nadal, los tres son algo increíble y no sé si se vuelva a repetir en el deporte, tienen muchos Grand Slams entre los tres y creo que eso refleja un poco que están bien en cada torneo, ya saben las cosas que tienen que hacer, llevan muchísimos años ahí. En la final del US Open, me impresioné lo bien que lo manejó Rafa. El hecho de compartir con ellos es un privilegio, nos queda mucho que aprender e imitar, son un ejemplo para todos, los aprovecho al máximo y es algo muy especial. Hacer las cosas bien tiene su premio, poder jugar con ellos también y es lo mejor que me puede pasar a mí, ser tenista es lo mejor que me ha pasado", agregó.

Por otro lado, la primera raqueta nacional se refirió a la dupla hecha con Nicolás Jarry en Wimbledon y en el US Open 2019, anticipando lo que podría ser su binomio en el Grupo Mundial de la Copa Davis de este año.

"Me sentí muy bien jugando con Nico, creo que tuvimos un poco de mala suerte, pero tenemos mucho por mejorar. La Copa Davis es algo que nos da mucha ilusión y nos quedan siete torneos todavía para eso, así que vamos a intentar jugar más dobles. Es algo muy bueno que nos pasó este año, clasificar y estar entre los mejores países del mundo. Copa Davis es un lindo desafío, nos tocó un grupo muy difícil, pero ojalá lleguemos bien preparados", cerró.

Garin y Jarry se enfrentarán este viernes en un partido de exhibición, que se realizará en una cancha indoor en el Casino Monticello.