Joaquín Niemann tuvo un brillante inicio de temporada en el PGA Tour 2019-2020

Joaquín Niemann inició su tercera temporada en el PGA Tour de la mejor forma posible, en el A Military Tribute at The Greenbrier Classic en West Virgina, Estados Unidos, primer campeonato de la campaña 2019-2020 brilló a lo grande.

El golfista chileno firmó una tarjeta brillante de 65 golpes, cinco bajo el par de la cancha, producto de cinco birdies y sin bogeys, en una de sus rondas más destacadas en el circuito más grande del golf mundial.

Niemann anotó uno menos en las primeras dos banderas, luego se bajó en el nueve tras una gran salvada en el hoyo ocho y para cerrar su enorme faena logró otro "pajarito" en el 15 y el 17.

De momento, el nacional está entre los cinco primeros del certamen inaugural del PGA Tour y este viernes saldrá a confirmar su enorme arranque y así asegurar su lugar en el corte clasificatorio.

