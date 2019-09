Nicolás Jarry es pura fe en el circuito ATP: "Entrenando bien siento que le puedo ganar a cualquiera"

El tenista chileno Nicolás Jarry (74º del ATP) jugará un partido de exhibición frente a su compatriota Cristian Garin (34º) este viernes. Antes de ese encuentro, la segunda raqueta nacional se refirió a su presente y al de su compañero de equipo en la Copa Davis, manifestando que a pesar de las impensadas derrotas en el circuito, ellos tienen la oportunidad de ganarle a quien se cruce por delante, si es que están en un buen día.

"No hay mucha diferencia de jugar entre los mejores del mundo, en los golpes se ve que entrenando bien uno le puede ganar a cualquiera y sacar buenos resultados en términos de ranking, pero eso va más allá de un número de puestos y muchas cosas que están dando vuelta. Uno puede tener un buen día y el otro un mal día o tu juego se puede adaptar justamente a las debilidades del otro y son cosas que no se pueden mejorar", aseguró Jarry en conferencia.

"Tenemos la oportunidad de jugar y compartir siempre contra los mejores del mundo. Cristian entrenó varios años con Rafa (Nadal), y es bonito compartir con personas tan importantes como ellos. Estamos compitiendo con los mejores del mundo y entre más tiempo estemos, más lo conocemos y más chances tenemos de ganarles en el futuro. Por ejemplo ahora tenemos la Copa Davis como oportunidad y esperamos tener una buena semana ahí, enfrentándonos a ellos", agregó.

Jarry y Garin se miden este viernes / Photosport

Sin embargo, el campeón del ATP de Bastad también habló de las situaciones que debe mejorar y en lo que también puede crecer su compañero Garin.

"La autocrítica es que tengo mucho que mejorar, los buenos partidos me dan la confianza de que le puedo ganar a cualquiera, pero todavía tengo que ajustar mi base, donde tengo buen alto y bajo, así que tengo que seguir subiendo lo de abajo para no caerme tanto. Tengo la buena habilidad de que sé imitar muy bien, lo bueno lo imito y me paro de igual a igual y ha sido un año bien raro, pero el tenis está durísimo, cualquiera le gana a cualquiera, dentro de los 150 todos juegan bien y entrenando cualquiera puede ganar. Sobre todo sin presión o sin tanto público, hay que seguir mejorando. Cristian tiene muy buena media, no es tan irregular y no puedo decir muchas cosas malas que tiene, pero cuando jugamos juntos le digo que le puede ganar a cualquiera también, sobre todo pensando en la Davis", analizó.

La dupla con Garin

Por otra parte, el Príncipe se refirió al binomio que conformó junto al Tanque en las últimas ediciones de Wimbledon y el US Open, manifestando que poco a poco se han ido acomodando para funcionar como dupla de cara al Grupo Mundial de la Davis.

"Fueron muy buenos partidos encuentro, hicimos algunos cambios de posición y vimos cómo nos vamos a quedar. Hay que ir viendo de a poco cómo nos vamos juntando como pareja, viendo cómo juega uno los momentos específicos para animarlos en un futuro, conociéndonos tenísticamente, pero el último fue buen partido, pero tuvimos mala suerte y ahora para la Davis es cuando mejor sacamos a relucir nuestro nivel y ojalá jugar una vez más antes, en la superficie que vamos a competir, en carpeta indoor y así acostumbrarnos", cerró.

Jarry y Garín se enfrentarán este viernes a las 22:00 horas en un partido de exhibición que se realizará en el Casino Monticello.