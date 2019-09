Quinteros dispara con todo en la UC tras su expulsión ante La Calera: "Los árbitros mienten, en mi informe mintieron"

El foul de Matías Laba sobre Francisco Silva que provocó la fractura de tibia y peroné del Gato, en el duelo que terminó con victoria 2-1 de Unión La Calera sobre Universidad Católica por los cuartos de final de la Copa Chile, provocó la rabia y locura del técnico Gustavo Quinteros.

Así lo consignó el juez en su informe arbitral, donde el estratega cruzado reclamó diciendo que "no tienen pantalones, cobardes, son un desastre". Por lo mismo el argentino-boliviano vio la tarjeta roja, quedando suspendido en el segundo certamen en importancia del fútbol nacional.

Y este jueves, en conferencia de prensa, el argentino-boliviano no se aguantó la impotencia y se desahogó con todo, sin dejar títere con cabeza. Acusó de "mentir" a los jueces en sus informes y dijo que lo que puso Deischler en su escrito entregado a la ANFP es "un invento".

"Nunca en mi vida, desde que soy chico dije eso que sale en el informe. Habré dicho alguna vez ‘no tienen huevos’, ‘no tienen personalidad’, pero ‘no tienen pantalones’ es un invento. Desde ya, es un invento. Eso alguien lo inventó. Aparte están las cámaras del lado mío. En ningún momento insulté al árbitro, en ningún momento le falté el respeto. Sí le hablé fuerte al línea y al cuarto", dijo en primer término.

En esa línea, Quinteros añadió que "al árbitro se le puede haber pasado el codazo de Larrondo a Huerta, pero está el cuarto árbitro, está el línea, que lo tienen que ayudar. No se le pudo haber pasado nunca el foul y la lesión a Silva. Es una falla técnica importantísima. Yo me di cuenta y lo vi, a 50 o 60 metros, que había sido una falta de lesión grave, escuché el ruido también".

"Yo le dije como soy yo, con mucho respeto, pero hablándole fuerte, digamos. Pero eso de ‘no tienen pantalones’ es un invento terrible. A mí lo que me produce esto es bronca, impotencia, porque nosotros no tenemos defensa. La defensa que tengo es lo que escucharon ustedes. Yo creo que todo el mundo escuchó lo que yo le dije, con todo respeto, en un momento en que yo veía que mi jugador estaba fracturado, porque me di cuenta desde el primer momento", prosiguió.

Y fue más allá: "Después la expulsión mía, que no entiendo, porque eso de los pantalones es mentira. Ya lo digo públicamente: mintieron. Porque esas no son palabras mías. Si hubiese puesto en el informe ‘no tienen huevos’, y, puede ser que sea mío. Pero lo de los pantalones no, es mentira. Hay que hacerlo público. Los árbitros mienten. Están mintiendo en el informe con lo que pasó conmigo".

"Ese no es el problema, el problema es que no saca roja en la jugada de la agresión, que no saca roja en una fractura de tibia y peroné, que no convalida un gol legítimo, que no hace nada, que me expulsa a mí, entonces algo pasa. Entonces, el problema no es nuestro, el problema es del comité de arbitraje, que pueda, ojalá, en los próximos partidos, no se vuelva a repetir esta situación", cerró.