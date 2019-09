Un autocrítico Mario Salas reconoce el déficit futbolístico: "A Colo Colo le faltan muchas cosas, hay que mejorar"

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, reconoció que su equipo tiene que mejorar futbolisticamente y realizó una fuerte autocrítica del presente de su escuadra, que marcha en el segundo lugar del Campeonato Nacional 2019, pero a 13 puntos del puntero Universidad Católica.

En conferencia de prensa, el Comandante señaló que el Cacique no está pasando un buen momento y que van a intentar salir de esta racha irregular que los postergó en su intención de conquistar el título del fútbol chileno.

"A Colo Colo hoy le faltan muchas cosas. Hay cosas que hacemos bastante bien y otras que tenemos que seguir mejorando y se nos presentan como una oportunidad de mejora", señaló el ex rugbista.

En esa línea, dentro de los objetivos que tiene para el resto del año, sentenció que "tenemos que mejorar futbolistícamente, porque en rigor si no mejoramos vamos a tener estos vaivenes que nos impidieron tener una racha ganadora. Lo importante es creer en el proceso que llevamos y en el cómo hacemos las cosas".

Acerca del partido ante Universidad de Concepción (domingo, 12:30 horas, estadio Ester Roa Rebolledo), el DT colocolino indicó que "es un rival al cual hemos enfrentado, que requiere una táctica y estrategia distinta, en el que vamos a necesitar de nuestro mejor juego para ganar".

"Todos los equipos que juegan con nosotros son complicados y están con la urgencia de sumar puntos. Son un rival muy complicado y es una opción de este partido para demostrar un buen juego ante rivales que nos han complicado cuando están con problemas de puntos", agregó.

Por otro lado, sobre el uso de varios juveniles en el plantel, Salas comentó que "Colo Colo ha utilizado muchos juveniles, han jugado una buena cantidad en este año y es como todos los procesos. Ahora se abre una opción a Agustín (Ortíz), pero vamos a ver si lo utilizamos o vamos a improvisar con otro jugador. El juvenil de Colo Colo está preparado para jugar en el primer equipo o en cualquier otro".

"La decisión de usarlos o no se debe exclusivamente a que los jugadores estén mejor. No hago los equipos pensando en que este es un juvenil o que este es más joven o más viejo, siempre lo hago pensando en lo que nos sirve y elegimos al jugador en base al rival que viene, y si es el más indicado. No es fácil jugar en Colo Colo, mantenerse acá tampoco", analizó.

Además, reconoció que en los blancos ya no hay margen de error, indicando que "esa cuenta de ahorro del segundo lugar se nos acabó y tenemos que empezar urgentemente a sumar puntos. Mientras las matemáticas den, vamos a tratar de alcanzar al puntero".