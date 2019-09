Bryan Rabello y su duelo frente a Colo Colo: "Tiene un sentimiento especial"

Si bien Bryan Rabello llegó en esta segunda parte del año a Universidad de Concepción con la misión de ayudar al colista Campanil a salvarse del descenso, el volante nacional tendrá este domingo un duelo especial.

Es que el ex mundialista Sub 20 enfrentará a Colo Colo, el cuadro en el que se formó, y el propio mediocampista aseguró que el cotejo ante el Cacique no será un encuentro más.

"Tiene un sentimiento especial este partido porque es Colo Colo, pero siempre enfocado en hacer lo mejor posible", reconoció el jugador en declaraciones que recoge La Estrella de Concepción.

Sobre la apremiada situación que vive el Campanil donde son los colistas del torneo, sostuvo que "estamos enfocados en mejorar las cosas que no venimos haciendo bien".

Por último, Rabello agregó que "para nosotros son 10 finales, son todos partidos importantes y en cada uno debemos salir a puntuar".