Marcelo Díaz no estará en el debut de Diego Maradona en Gimnasia ante Racing

La revolución de Diego Maradona en la Superliga Argentina llegará hasta los chilenos que juegan en tierras transandinas. Es que el debut de Maradona al mando de Gimnasia y Esgrima de La Plata será con Racing de Avellaneda.

El equipo donde militan los chilenos Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz será el primer escollo que deba superar el campeón del mundo en 1986 para salvar al Lobo del descenso. Eso sí, Díaz no podrá estar.

El volante central no está recuperado al 100% de su lesión, por lo que no fue citado. Así lo confirmó Eduardo Coudet en conferencia de prensa, que dijo que "Díaz hizo fútbol en el día de ayer, pero prefiero no llevarlo este domingo para cuidarlo desde el aspecto físico, porque tenemos que tenerlo en óptimas condiciones".

De esta forma, el más probable equipo que pare la Academia ante el cuadro del Diego será con Arias en portería; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Mena en defensa; Nery Domínguez; Walter Montoya, Diego González, Matías Rojas en medio terreno; para dejar en ataque a Lizandro López y Darío Cvitanich.

El partido se jugará este domingo a partir de las 11:00 horas en La Plata.