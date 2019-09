Las razones que explican la devastadora campaña de Estados Unidos en el Mundial de Básquetbol

Hasta el término de la fase grupal, todo parecía normal. Estados Unidos había ganado su grupo con puntaje perfecto al lograr tres victorias al hilo. Dos triunfos macizos, sobre República Checa y Japón, y un ajustado 93-92 contra Turquía, que apenas se definió por los tiros libres errados, y que dejó entrever que una tormenta se les avecinaba a los pupilos de Greg Popovich en China.

En cuartos de final lo que parecía cantado terminó por consumarse. Ante Francia, la gran falencia de Estados Unidos quedó al descubierto. Eliminados por los Bleus y luego vapuleados ante Serbia en la lucha por el quinto puesto, la razón de la devastadora campaña de los norteamericanos en Asia tiene una sola respuesta: la ausencia de sus máximas figuras que prefirieron quedarse en casa.

No existe otra respuesta a tamaño papelón. En China, no fueron ni uno, ni diez los ausentes. Cuando Popovich corrió la lista y armó la nómina definitiva ya tenía 39 bajas durante el verano. Y es que las principales figuras de la NBA optaron por no asistir al Mundial debido al miedo a las lesiones y los millonarios contratos que están en juego. La pérdida de ambición golpeó como nunca al desaparecido Dream Team.

Después de 48 partidos y más de 13 años, donde acumularon dos medallas de oro olímpicas, los norteamericanos volvieron a sucumbir luego que Grecia los eliminara del Mundial de 2006. Lo peor de esta historia es que Estados Unidos volvió a tropezar con la misma piedra: En 2002, Argentina los borró en su propio Mundial, y dos años más tarde los mismos trasandinos repetirían la gesta en Atenas 2004.

Los números dirán que Estados Unidos quedó fuera del Mundial a manos de Francia en cuartos de final, y luego Serbia los hundió aún más, sin embargo lo de China comenzó a gestarse cuando sus propios jugadores dejaron la selección de lado y se enfocaron en lo que realmente les interesa: la NBA.