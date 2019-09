El regreso de un ATP a Chile deja de ser un sueño y comienza a tomar forma: "Está toda la intención de que se concrete"

El ATP de Viña del Mar quedó en la retina de los chilenos fanáticos del tenis, considerando el gran nivel de jugadores que pasaron por la arcilla del torneo y la coincidencia que tuvo con el apogeo de la Generación de Oro del deporte blanco nacional. Marcelo Ríos, Fernando González y Nicolás Massú fueron constantes protagonistas del certamen viñamarino y, a pesar de que sólo el Bombardero de La Reina consiguió ganarlo (cuatro veces), los tres eran protagonistas del campeonato año a año hasta sus respectivos retiros profesionales.

Bajo esas circunstancias, la cantidad de espectadores bajó y finalmente en el 2014 se decidió que no existiría la edición 2015 del torneo, y que el cupo de fechas dentro del circuito sudamericano sería utilizado por Quito. Desde ahí, nuestro país sólo ha albergado challengers, teniendo a Cristian Garin y Nicolás Jarry como sus máximos protagonistas. Pese a eso, y ante el ascenso en el ranking de ambos, uno de esos certámenes (organizado por la familia Fillol) se terminó, considerando que ninguno de los dos lo tendría considerado en su calendario.

"Ese challenger se terminó porque el sponsor principal dejó de hacer auspicios deportivos y cuando nos enteramos de que se salían, se nos hizo complicado. Además, no seguimos insistiendo, porque los tenistas chilenos fueron creciendo y no valía la pena", explica Catalina Fillol, ex encargada del torneo de octubre que se desarrollaba en nuestro país.

Pese a eso, la propia hija de Álvaro Fillol abre la puerta de la esperanza para el regreso de un ATP a nuestro país. Según revela a El Gráfico Chile, ya tienen en cuenta a algunos interesados del ámbito privado para poder ayudarlos en la organización y también suman conversaciones con el actual Gobierno, para tratar de financiar lo que no cubran los auspiciadores principales.

"Obviamente, como familia nos encantaría tener de vuelta un ATP en Chile, pero depende de las fechas, que pertenecen a dueños que tienen ya comprados todos los torneos del calendario. Lo que hay que hacer es salir a buscar un dueño que quiera vender o arrendar, de ahí conversar con la ATP para que lo apruebe y muchos otros pasos a seguir, así que esperamos a ver qué pasa y si hay movimientos en los calendarios", manifiesta Catalina Fillol.

"El Gobierno también está haciendo esfuerzos por traer un ATP de vuelta a Chile. Ellos están dispuestos a ayudar económicamente para que eso pase, porque los chilenos tienen ganas, los auspiciadores están interesados y los tenistas nacionales están en un buen momento. Tenemos que esperar qué es lo que dice la ATP, los otros dueños del torneo y ver si existe la posibilidad, pero tenemos toda la intención de que se concrete", agrega.

"Echo de menos el ATP en Chile"

El tenista chileno Cristian Garin (34º) ha tenido su mejor temporada en este 2019, luego de conseguir los títulos en los ATP de Houston y Múnich. Sumado a lo realizado por Jarry el año pasado y en éste, ambos están instalados en lo más alto del circuito y por eso ya piden que se dé el regreso de un torneo de la categoría 250 a nuestro país.

"Se echa de menos un torneo ATP en Chile. Crecí viendo el ATP de Viña, desde los 10 años hasta que se terminó, fui siempre, así que ahora que estamos ahí, con el ranking para jugar ATP, se echa de menos. Por el momento, yo no puedo hacer nada al respecto, ojalá vuelva, lo antes posible, pero, como dije antes, no hay muchas oportunidades de jugar en Chile y no hay prácticamente nada, no tuvimos Copa Davis. Mañana (hoy) jugamos en exhibición y por ese lado está bueno, pero un ATP ojalá podamos tenerlo de vuelta", manifestó Garin.

"Lamentablemente, nosotros tenemos menos torneos, pero en el tenis uno tiene que resolver sus propios problemas y ésa es una de las razones por las que nosotros jugamos este deporte. Uno se tiene que poner fuerte frente a la adversidad, entonces, te pones una coraza y te vas a jugar a Suecia, a Múnich y a cualquier lugar que sea, y ya venimos con esa mentalidad de que no hay torneos en nuestra casa y vamos a hacer lo posible para figurar afuera. Con estas estrellas, y viendo la participación de la prensa como ahora, seguro que dentro de poco tendremos un torneo ATP en Chile nuevamente", agrega a la discusión el ex capitán del equipo peruano, Pablo Arraya, a El Gráfico Chile.

La opción de un ATP en Chile va creciendo y toma forma. Porque, como dijo Massú hace unos años, "nada es imposible". Al parecer, el regreso de un torneo de esta categoría a nuestro país, tampoco.