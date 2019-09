El polémico gesto del Fantasma Figueroa a los hinchas de la UC, su curiosa explicación y el rencor más vivo que nunca

Marco Antonio Figueroa y Marco Sebastián Pol vivieron un nuevo episodio en su tensa relación con la hinchada de Universidad Católica, en el empate sin goles de este domingo en San Carlos de Apoquindo, por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2019.

Cuando el Fantasma decidió sacar del campo de juego a Pol a los 69 minutos, ambos se abrazaron, miraron hacia la tribuna Sergio Livingstone y le dedicaron un "2" a los fanáticos cruzados que reaccionaron con rabia ante el polémico gesto.

Tanto el entrenador como el delantero de O'Higgins se llevaron todo tipo de insultos por el gesto que alude al mote de segundón que por muchos años cargó la UC. Entre las reacciones provocadas, al Fantasma se le recordó su palmarés.

Consultado en conferencia de prensa por este gesto, Figueroa entregó una curiosa explicación. "Era para que me tomaran una foto. Nada más", tiró con ironía el DT que estuviera a cargo de los cruzados entre 2009 y 2010.

Tras ello, el técnico de los celestes sacó su rencor con la fanaticada de la UC y con el fútbol chileno en general. A su juicio, ni en Católica ni en el resto de país futbolístico se valora su trabajo ¿La razón? No ser argentino, según su propio análisis.

"La diferencia conmigo es que yo soy chileno, Cualquier técnico extranjero que tiene historia en un club y le toca volver, lo aplauden, le dan premios. Yo fui súper líder en este equipo, con casi puros chilenos, perdí un campeonato muy bien y a ellos se los olvida, a todos los que me gritan se les olvida", manifestó.

"Pero si fuera del otro lado de la cordillera, me amarían, porque aquí aman a esos que vienen de afuera sin hacer nada. No me siento valorado en este país, en ningún sentido, ni como jugador ni como técnico", remató.