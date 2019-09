El Necaxa de los chilenos se impuso a domicilio al Monterrey y sigue encendido en la Liga MX

El Necaxa sigue imparable en el Torneo de Apertura mexicano. El equipo de Aguascalientes venció como visitante al Monterrey por 2-0, en partido válido por la novena fecha de la Liga MX, instalándose como uno de los punteros del certamen.

Luis Felipe Gallegos, Claudio Baeza y Juan Delgado fueron titulares en la victoria de su equipo. El extremo formado en Colo Colo hizo dupla en delantera con el ex Curicó, Mauro Quiroga, quien habilitó uno de los dos tantos de Jesús Angulo.

Con este triunfo, el cuadro de los chilenos queda como líder del torneo con 17 unidades, junto al Querétaro, que tiene un duelo menos.

Por otra parte, el Atlas de Lorenzo Reyes cayó por 1-0 en su visita a las Chivas, en lo que fue una nueva versión del clásico de Guadalajara.

Lolo fue titular en el combinado rojinegro y tuvo un correcto partido, pero no pudo hacer mucho para revertir la situación.

Con esta derrota, el club del ex Universidad de Chile se posiciona momentáneamante en el noveno lugar, con 13 puntos.

Lorenzo Reyes en la derrota de su equipo ante las Chivas. / Photosport

En otro duelo de chilenos, el León de Jean Meneses se impuso como local por 3-1 al Juárez de Ángelo Sagal. Ambos seleccionados nacionales fueron titulares en sus escuadras. Con esta victoria, los Esmeraldas escalaron al quinto puesto de la tabla, con 15 unidades.

También Martín Rodríguez y Felipe Mora vieron algo de acción. El ex Colo Colo ingresó a los 76’ y el ex Universidad de Chile a los 88’, en la igualdad 1-1 como visita de su equipo, los Pumas , ante el América, que no contó con la presencia de Nicolás Castillo.

Los auriazules se quedan en la octava posición, con 13 puntos. Desde mas atrás lo sigue Juárez, en el 16º lugar con seis unidades.