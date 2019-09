Niemann no pudo contener la emoción tras ganar su primer título en un PGA y se fue: "Es una locura"

Joaquín Niemann no pudo contener la emoción luego de obtener su primer título en el PGA Tour, el torneo A Military at The Greenbrier, en West Virginia, Estados Unidos.

Entrevistado por el máximo circuito del golf mundial, el talagantino empezó a emitir una respuesta, pero no logró seguir hablando: "Es una locura. Estoy muy contento por el apoyo de mi familia, de mi entrenador y… Perdón", alcanzó a decir Joaking, antes de marcharse.

Luego, en conferencia de prensa, el golfista nacional apuntó que: "Desde el inicio de la semana jugué con mucha confianza (…) Viniendo de tres semanas fuera me sentí muy fresco. Estaba jugando realmente bien, y había practicado mucho con mi entrenador en la pretemporada".

El talagantino agregó también que "estaba sintiendo muy bien mi juego, fue asombroso. Sentía que iba a ganar este torneo desde el primer día. Estaba con una mentalidad muy buena".

Finalmente, el flamante campeón comentó que le gustaría volver al torneo: "Me gusta este lugar, he jugado muy buen golf aquí. Voy a volver varias veces más".

Overcome with emotion. Tough to put into words what winning means. Ask @JoacoNiemann. pic.twitter.com/0sNYh1PoJD — PGA TOUR (@PGATOUR) September 15, 2019