Pablo Arraya en su regreso a Chile: "Mi transmisión de TV más recordada fue cuando vi llorar a Chino Ríos"

El ex tenista y capitán peruano de Copa Davis, Pablo Arraya, regresó a Chile para revivir sus históricas transmisiones televisivas de los años 90 y 2000, para el partido de exhibición que protagonizaron Cristian Garin y Nicolás Jarry el pasado viernes.

Arraya acompañó a Pedro Carcuro en varias de las emisiones de los partidos de tenis en Televisión Nacional de Chile (TVN), siguiendo a los históricos Marcelo Ríos, Fernando González y Nicolás Massú. Para el ex deportista incaico, eso si, se le recuerda por su frase de "vamos todavía" en apoyo al Chino y, a la vez, su serie más memorable fue contra Zimbawe y donde Ríos terminó llorando.

Hace tiempo que no venía a Chile a ver tenis ¿La última vez fue en la serie de Perú contra nuestro país en la Davis?

La verdad es que he venido varias veces a conocer los lagos de ustedes en el sur, uno de los lugares más bonitos del mundo, pero específicamente para tenis si fue para la Copa Davis, justamente en esa serie.

Pablo Arraya / Gentileza Depor

¿Ahora cómo lo contacta TVN para la exhibición y revivir sus transmisiones históricas del tenis?

Mi contacto acá es Manuel Rodríguez que me contrató acá para el canal y anteriormente he estado con ellos y siempre lo he pasado increíble. Hasta fuimos a Zimbawe con ellos y muy contentos porque he visto el desarrollo de Cristian Garin y Nicolás Jarry, que los vi desde la serie que precisamente hablamos y verlos ahora como estrellas se me hace fantástico.

¿Cómo ve el desarrollo de ambos? En Twitter se ve que los sigue constantemente…

Sí, he estado muy pendiente porque quería ver la diferencia del desarrollo de estos dos muchachos, para compararlos con lo que nos está pasando a nosotros en el Perú. Ustedes tienen a un ex número uno de singles, otro número uno de dobles como el bionico (Hans Gildemeister), campeones panamericanos y gente a quién emular y esto de que dos jugadores de esa categoría vengan a Chile, para ver quién es el número uno, yo les aseguro que esto no será una exhibición sino que algo diferente, por eso he venido.

Recordadas son sus transmisiones televisivas, comentando los partidos de la Davis en la época del Chino Ríos…

Sí muchos se acuerdan de esas transmisiones y yo trabajé en Sony también con partidos de mujeres y ahora estoy haciendo un programa de radio sin filtro en Miami (Estados Unidos) y me encanta transmitir el tenis porque me muero de risa.

Bueno y también recordamos su apoyo del "Vamos Todavía" al Chino..

Si, es que yo creo que es por las genialidades que tenía Marcelo Ríos ¿Quién no va a recordar eso? Uno de los partidos que más recuerdo es cuando González y Massú tenían 18 años y yo pensé tenían oportunidades de ganarle a una de las grandes parejas del mundo y lo hicieron fantástico, hubo un rating de más de 50 puntos y estábamos con Pedro Carcuro, e hicimos algo que no vamos a olvidar.

¿Cuál partido fue ese?

En Zimbawe, había perdido los dos primeros partidos Chile, en un resultado duro por eso fue mi transmisión más recordada, donde además Marcelo Ríos se largó a llorar en la conferencia de prensa porque había un problema con su novia, un gato encerrado, y de ahí el periodismo afroamericano se empezaron a morir de risa y en eso momento vi a Yogurt de Mora (Exequiel Carvajal, encordador de Chile) que estaba serio, pero el resto no y fue surreal. Además vi que González y Massú venían con unas ganas infernales de subir escalones en el mundo.

¿Hoy en día a quién ve con mejores armas para seguir subiendo en el circuito? ¿Garin o Jarry?

Los dos son completamente diferentes. Tal vez la gente puede pensar que a Garin le costó un poco más llegar, porque fue muy bueno como juvenil, pero él tiene una de las mejores devoluciones del mundo y se plantea muy buen los tiempos del partido. Jarry, es uno de los mejores sacadores del mundo y su proceso de devolución fue diferente porque recién terminó de crecer en estatura y lo ha tenido que llevar diferente a Garin.

Claro y tienen para rato además…

El tenis es hasta los 36 años ahora, por eso estos chicos tienen 10 ó 12 años más para seguir desarrollándose y yo creo que con los conocimientos que tienen los deportistas chilenos con el tenis y de sus jugadores y coaches, no hay duda que seguirán subiendo dentro de los mejores del mundo.

Hay pocos torneos ATP en Sudamérica ¿Cree que Chile debería tener uno en la gira sudamericana?

Lamentablemente, nosotros tenemos menos torneos, pero en el tenis uno tiene que resolver sus propios problemas y ésa es una de las razones por las que nosotros jugamos este deporte. Uno se tiene que poner fuerte frente a la adversidad, entonces, te pones una coraza y te vas a jugar a Suecia, a Múnich y a cualquier lugar que sea, y ya venimos con esa mentalidad de que no hay torneos en nuestra casa y vamos a hacer lo posible para figurar afuera. Con estas estrellas, y viendo la participación de la prensa como ahora, seguro que dentro de poco tendremos un torneo ATP en Chile nuevamente.