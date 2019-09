Salas le responde a los fanáticos piden su salida de Colo Colo: "Lo que diga el hincha se entiende y se acepta"

Tras la dura derrota por 3-1 que sufrió Colo Colo ante la Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo, el DT del Cacique Mario Salas analizó el encuentro de manera autocrítica y se mostró tranquilo frente a la manifestación de los hinchas en el estadio pidiendo su salida.

"Nuevamente nos hacen un gol de táctica fija en los primeros minutos, eso muestra nuestros bajos niveles de concentración en los inicios de partidos, situaciones que se repiten. No tenemos reacción", partió comentando el entrenador de los albos.

"En el primer tiempo nos falto atrevimiento y profundidad. En el segundo tiempo hicimos un cambio en el sistema, nos dio resultado, emparejamos el partido, pero con un mal movimiento defensivo nos vuelven a marcar", continuó.

Sobre el juego colectivo y las condiciones individuales de sus jugadores dijo sentirse responsable. "Como director técnico, es mía la responsabilidad de mostrar la forma de juego y que se plasme el día domingo. Es mi responsabilidad que los jugadores lleguen bien, lamentablemente las dos cosas no están sucediendo, tanto en lo colectivo, como en lo individual, porque mis jugadores no están llegando bien".

Al ser consultado por descender del tercer puesto de la tabla y con ello poner en peligro el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores, el Comandante respondió: "sigo teniendo mucha confianza y estoy optimista con lo que viene. Estoy mas convencido que nunca que tenemos que mejorar y de que ésta, es la forma correcta. Esto no me hace tambalear en mis convicciones, empeño le vamos a poner".

Sobre la manifestación de los hinchas pidiendo su salida luego del segundo gol de Bryan Rabello, Salas indicó entender la situación, aunque por ningún motivo "se me pasa por la mente dejar el banco. Entiendo si el público se manifiesta así y tiene razón por lo que esta pasando en el campo. No me puedo detener a pensar en eso, acepto las criticas. Lo que diga el hincha se entiende y se acepta", concluyó.

Por otro lado, Salas habló del perjuicio que genera en su equipo la baja de Jorge Valdivia. "Siento que Jorge es la persona que nos puede dar ataque, es el soporte en esa faceta, pero achacarle la responsabilidad no corresponde. Jorge debe tener un sustento colectivo", dijo.