Daniel Nejamkin, el hombre tras el éxito en el voleibol: "Me proyecto hasta Santiago 2023"

Hace 10 años, el argentino Daniel Nejamkin llegó a armar un proyecto que buscaría meter a Chile entre las mejores selecciones de voleibol piso de Sudamérica. Pese a que algunos lo tildaron de "loco" en su momento, hoy el entrenador disfruta luego de instalar al equipo nacional en unos Juegos Panamericanos tras 48 años, en un podio sudamericano después de 26 y con opciones reales de ir por primera vez a unas Olimpiadas.

"La posibilidad de lograr esta medalla nos tiene muy contentos. Es un balance positivo todo este tiempo. Hace 10 años, cuando yo planteaba el objetivo de ganarles a Colombia y a Venezuela, hubo algunos entrenadores que me dijeron que no lo íbamos a lograr nunca. Hoy lo logramos, estamos en el segundo grupo sudamericano, es una alegría muy grande", expresa Nejamkin en conversación con El Gráfico Chile.

¿Este tercer lugar es el punto cúlmine de su proceso?

No, no es. Hay que descansar ahora, disfrutar y luego pensar en el Preolímpico, que sin Brasil ni Argentina aumenta las posibilidades de los otros equipos de meterse en Tokio 2020. Todavía hay mucho por delante, están los Panamericanos del 2023, tenemos un equipo joven, con un promedio de 24 años, por lo menos quedan unos 10 años más de esta generación, sin lugar a dudas, además de los jóvenes que se irán sumando en el camino.

¿Se proyecta esos 10 años?

No, yo, 10 años más, no creo. Ojalá sea hasta los próximos Panamericanos, me parece que estaría bien. Voy a estar muy grande ya jajajá.

¿Recuerda su primer Sudamericano?

No me acuerdo dónde fue, pero salimos quintos. Fue muy distinto, estaban algunos de estos jugadores, muy jovencitos. Otros debutaron en el 2013 con sólo 16 años, pensando en cómo hacer para mejorarlos, así que el avance de este equipo ha sido muchísimo.

Pensando en el Preolímpico, ¿la localía influye?

Claramente el público influyó. La gente estaba más caliente, más encima de la cancha, posiblemente eso nos ayudó. Nos apoyaron muchísimo y sólo nos queda agradecerles. Y a los jugadores, que aguantaron la presión de jugar en casa.