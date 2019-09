San Ter Stegen salvó al Barcelona sin Vidal ante Borussia Dortmund en su estreno en la Champions

Barcelona igualó 0-0 ante Borussia Dortmund en su estreno en la UEFA Champions League 2019-2020, gracias a la actuación de su portero Marc-André Ter Stegen, que tapó un penal que salvó de la derrota a su equipo.

El cuadro de Ernesto Valverde jugó un pobre partido ante los germanos y solo por la gran atajada del meta alemán se salvó de caer en su estreno continental, ya que mostró pocos argumentos de juego para llevarse el triunfo desde el Signal Iduna Park de Dortmund.

A los 56', el juez cobró penal para el local por un foul de Nelson Semedo sobre Paco Alcacer. La opción fue de Marco Reus, pero su disparo fue adivinado por su compatriota Ter Stegen que contuvo en dos tiempos. Eso sí, el VAR debió actuar, ya que el meta se adelantó y no tenía uno de sus dos pies en la línea del arco, como dice la nueva regla.

Porque tenemos al mejor portero de la historia? Ter Stegen.

En tanto, Arturo Vidal no ingresó a la cancha y se quedó en la banca, ya que el técnico Valverde decidió no ocuparlo. Todo se complicó por la lesión tempranera de Jordi Alba, que obligó a la entrada de Sergi Roberto en el primer tiempo.

Luego, en el segundo tiempo, el txingurri puso en el campo a Lionel Messi e Ivan Rakitic para cambiar la historia, pero no fue suficiente, ya que el juego de los catalanes no fue suficiente. El joven Ansu Fati, de 16 años, debutó en la Champions e hizo historia en el Barça, pero el juvenil no fue mayor factor.

De esta manera, el grupo F de la Champions queda con Dortmund, Barcelona, Slavia Praga e Inter de Milán todos con un punto.

