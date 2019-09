El trabajo de Mario Salas genera dudas en el plantel y ahonda la crisis que vive Colo Colo

La derrota que le propinó el colista del Campeonato Nacional, Universidad de Concepción, a Colo Colo no hizo más que reflejar el mal presente que atraviesa el cuadro de Macul, que perdió el rumbo en la segunda rueda del torneo.

Es más, en el plantel ya no se ilusionan con el título y se aferran a la lucha por el segundo lugar, sitial que perdieron a manos de Audax Italiano, su rival de la próxima fecha. De no conseguir los tres puntos, los albos podrían quedar fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Por lo mismo, entre los jugadores existe preocupación, en especial, por la manera en la cual el técnico Mario Salas viene trabajando, ya que aún no convence al equipo y las críticas aumentan tras cada derrota, sobre todo por las pocas variantes que muestra y la carencia de ideas para revertir los momentos adversos.

"Durante la semana no trabajamos los balones detenidos y tampoco la manera cómo contrarrestar un contragolpe. Hicimos fútbol recién el jueves y fue un 'picado' más que nada", sostuvo un integrante del plantel.

El trabajo y el mensaje que transmite Salas a sus jugadores no es entendido. "Pablo (Mouche) estuvo en el equipo suplente y el sábado pasó al titular. Agustín (Ortiz) estuvo en el titular el viernes y el sábado no, es algo que no entendimos cuando nos dio la formación", agregó otro integrante, reflejando la confusión que le traspasa el DT al plantel.

El Superclásico será clave

Tras la derrota, el capitán Esteban Paredes aseguró que la responsabilidad pasa por los jugadores y que lo más fácil es pedir la salida del entrenador. En la dirigencia de Blanco y Negro prefieren mantener el silencio, ya que el presente es complejo.

Lo que está claro es que el respaldo no es total y, tras bajar al tercer lugar, el cuestionamiento al técnico creció y el temor a quedar fuera de la Libertadores 2020 aumentó.

De esta forma, el duelo ante Audax Italiano en La Florida y luego el Superclásico contra Universidad de Chile en el Monumental serán fundamentales para la continuidad de Salas, ya que una derrota en ambos partidos podría poner fin a la relación contractual.

Salas no lo pasa bien en Colo Colo, el plantel no entiende su manera de trabajar y la credibilidad con la que llegó ya la perdió.