Alexis Sánchez no es prioridad para Antonio Conte: “Pienso que en este momento Politano nos da más garantías”

Inter de Milán en su estreno en el grupo F de la Champions League, solo pudo rescatar un empate ante el líder invicto de la liga checa Slavia Praga, quienes estuvieron en ventaja hasta el 90+2’, cuando el mediocampista italiano Nicolo Barella con un tanto de fortuna, igualó el resultado.

En ese sentido, las redes explotaron en críticas para el director técnico de los negriazules, Antonio Conte. Sus pupilos no mostraron un juego asociado y se vieron totalmente disminuidos ante la visita. Además, el chileno Alexis Sánchez solo presenció el encuentro desde el banco de suplentes.

Luego del partido, el técnico italiano hizo su análisis en diálogo con Fox Sports: "Tuve que hacer una sustitución porque Candreva estaba lesionado, me vi forzado a cambiar al jugador y luego preferí reforzar dando más oxígeno al mediocampo y poner un jugador entre Politano y Sensi", comienza explicando Conte sobre los movimientos que realizó en la segunda mitad.

Nicolo Barella ingresaría por Marcelo Brozovic y Matteo Politano por Lautaro Martínez. En ese sentido, señaló: "pienso que en este momento Politano nos da más garantías que Alexis".

Finalmente, el técnico italiano tuvo palabras para el rendimiento de su equipo : "No me gustó la partida, no quedé satisfecho con el rendimiento ni de la primera mitad ni de la segunda. Solo pateamos pelotas largas, cosa que no hacemos regularmente."

El próximo desafío para el club del chileno, será frente a Milan el sábado 21 de septiembre a las 15:45 horas, en el Derby Della Madonnina. En su edición número 206, que tiene a Inter por encima con 80 triunfos sobre 76 de los rojinegros.