Entrenador de Joaquín Niemann: "No tiene techo, puede llegar a ser el número uno del mundo"

Luego que Joaquín Niemann se convirtiera en el primer chileno en ganar un título PGA en la historia del país, su entrenador Eduardo Miquel se refirió sobre sus proyecciones para estar entre los mejores del mundo.

"Joaquín no tiene un techo. Para mi gusto es un jugador que puede ganar un major, puede estar entre los mejores jugadores del mundo como ha demostrado. Puede llegar a ser el número uno del mundo algún día perfectamente”, manifestó el coach en entrevista con La Tercera.

“El triunfo es una sorpresa, pero la verdad es que no me sorprende que haya tenido una muy buena semana porque lo veo muy bien técnicamente”, explica Miquel tras el torneo The Greenbrier en West Virginia el chileno se coronó campeón.

Por otra parte, sobre su manera de jugar comentó: "Siempre tiene muy buena estadística de juego largo en general, de su drive, de sus fierros, de tee a green es muy bueno. Las variables han sido en el green y alrededor del green, eso es lo que cambia. En el Greenbrier tuvo una buena semana en el green y eso es lo que cambia el resultado."

Finalmente acerca de sus aspectos a mejorar, señaló: "En dos aspectos importantes, que son el putter y la parte mental, la seguimos siempre reforzando. Es bueno mentalmente, hay otros jugadores que son mejores y son súper sólidos y fríos a la hora de definir, creo que Joaco debe seguir aprendiendo y tratando de ser cada día mejor en eso."