El grosero error de compañero de Charles Aránguiz en la UEFA Champions League

El portero y compañero de Charles Aránguiz en el Bayer Leverkusen, Lukas Hradecky, cometió un grave error en el encuentro ante Lokomotiv de Moscú por la fecha 1 del Grupo D de la UEFA Champions League.

En el minuto 37 del partido que se disputó en el BayArena, el arquero finlandés tuvo una mala salida con los pies y le regaló el balón al volante del equipo ruso Dmitri Bárinov, quien no perdonó y convirtió por arriba del meta.

GOAL!

Dimitri Barinov scores for Lokomotiv Moscow after the Bayer Leverkusen keeper makes a dreadful mistake!#B04FCLM #UCL

pic.twitter.com/aWTg6pE0r8

— RouteOneFootball (@RouteOneTweets) September 18, 2019