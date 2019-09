Federer y Zverev se hicieron gigantes y derrotaron a Sock y Shapovalov en el día uno de la Laver Cup

Como en casa. Roger Federer (3º del ranking ATP) se hizo fuerte en Ginebra, y junto a Alexander Zverev (6º) derrotaron en el primer partido de dobles de la Laver Cup a Jack Sock (210º) y Denis Shapovalov (33º). El enfrentamiento se definió en dos parciales: 6-3 y 7-5.

El partido comenzó con ambas parejas manteniendo sus respectivos juegos de saque. Sin embargo, en el cuarto game el Team Europa logró quebrar luego de un largo game, para ponerse por 3-1 arriba. Pese a tener una gran cantidad de oportunidades de break, los del Resto del Mundo no pudieron concretar nada, y finalmente el set se definió a favor del equipo azul por 6-3.

La segunda manga fue mucho más pareja. Pese a que Federer y Zverev quebraron en el primer juego, Sock y Shapovalov lograron recuperarse en el octavo game poniendo las cosas 4-4. Sin embargo, y de una manera muy parecida al primer set, los norteamericanos nuevamente tuvieron una gran cantidad de oportunidades de break que no lograron concretar. Y así, Federer sacó toda su jerarquía para ayudar a cerrar el parcial por 7-5.

En los otros partidos de la jornada. Fabio Fognini (11º) no pudo contra Jack Sock. El italiano no se encontró en ningún momento del partido y terminó perdiendo en dos parciales por 6-1 y 7-6 (3). En tanto, Stefanos Tsitsipas (7º) tuvo que extremar recursos para derrotar al estadounidense Taylor Fritz (30º). El griego se quedó con el primer parcial por 6-2, sin embargo, no pudo mantener el nivel y el norteamericano le ganó el segundo parcial por un contundente 6-1. Finalmente, el europeo se quedó con el tercer set por 10-7 en el tie break.

Con estos resultados se mantiene la tónica de todas las ediciones de la Laver Cup. El equipo azul duerme con una ventaja luego de la primera jornada de partidos. Los capitaneados por Bjorn Borg ganan momentáneamente por 3-1 a los dirigidos por John McEnroe.