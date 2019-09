Japón marcó diferencias ante Rusia en el partido inaugural del Mundial de rugby

En la madrugada de este viernes se vivió la jornada inaugural del Mundial de rugby de Japón, donde además de la ceremonia de apertura, también se disputó el primer partido de la copa. En el enfrentamiento estuvieron cara a cara los locales contra Rusia, donde los nipones se impusieron por 30-10.

El partido lo comenzaron ganando los rusos con un try de Golosnitskii a los 4 minutos. En tanto, la conversión la realizó Kushnarev para dejar en ventaja a los europeos por 7-0. Sin embargo, la ventaja no les duró mucho, ya que Matsushima hizo el primer try de los japoneses en su Copa del Mundo, dejando el marcador 7-5.

Durante el primero tiempo, Matsushima anotó un try más, poniendo arriba a los japoneses. Mientras que Rusia no pudo hacer mucho para volver a sumar, y se mantuvo en 7 durante toda la primera parte. En el inicio del segundo periodo un penal de Yu Tamura y un try de Pieter Labuschagne (jugador de origen sudafricano) terminaron por doblegar los intentos de reacción de los europeos.

Finalmente, fue la figura del partido, el wing derecho Matsushima quien estuvo a cargo de cerrar el encuentro a favor de los japoneses. El máximo anotador del enfrentamiento hizo el último try en el minuto 68 para cerrar el cotejo en un 30-10 a favor de los nipones.

Japón busca, por primera vez, superar la fase de grupos. Los locales enfrentarán en el próximo partido a Irlanda, el sábado 28 de septiembre. En tanto, Rusia deberá medirse ante Samoa el martes 24 del mismo mes.