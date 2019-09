Ernesto Valverde exculpó a Arturo Vidal por la mano dentro del área: "Fue una acción aislada"

Barcelona es un descalabro total tras el durísimo 2-0 que sufrió a manos del Granada por la quinta fecha de la Liga española. Y tras la caída en Los Cármenes, el técnico del conjunto culé, Ernesto Valverde no escondió su frustración por el resultado que deja a los blaugranas en la octava posición.

En conferencia de prensa, el DT español reconoció que existe preocupación por los últimos resultados. "Me preocupa. Fuera de casa no cosechamos buenos resultados. Cuando esto sucede en un partido, esperas al siguiente, pero en cuatro como ahora, es síntoma de que no estamos demasiado bien. Hay jugadores que se han incorporado tarde, pero no estamos bien fuera. No hacemos buenos partidos. Dominamos, pero no traducimos el dominio en situaciones de gol. El rival nos está acertando a la primera. Pero no es ninguna excusa”, aseguró.

Arturo Vidal ingresó y provocó un penal en la dura derrota del Barcelona ante Granada El volante chileno se demoró un solo minuto en cancha para complicar a su equipo, quienes han tenido un irregular inicio en la Liga española.

El entrenador exculpó a Arturo Vidal en la jugada donde el King cometió el penal que significó el 2-0 final. "Fue una acción aislada. Los teníamos cerca del área, intentando generar peligro. Acumulábamos, pero queríamos que sintieran más agobio. Pasó un poco como en Pamplona. Ha sido una situación extraña. Nuestro juego no ha sido demasiado bueno”, señaló Valverde.

"Nos falta contundencia en la zona de finalización, como mínimo en el último tercio. Ellos apretaban, salíamos bien de la presión, Frenkie y Sergi estaban sueltos y era cuestión de definir bien la jugada y allí no estábamos acertados. Puedes jugar cerca del área del rival, pero debes concretar. Por múltiples razones no ocurrió. Nos pasó con el Borussia y ante Osasuna”, agregó.

Y cerró: "Trato de ser responsable de lo que ocurre. Los actores son los jugadores, los que se equivocan o aciertan, pero el entrenador es el responsable y me siento responsable de lo ocurrido. Puedes ganar o perder, pero cuando pierdes debes merecer ganar y hoy no hemos merecido ganar".