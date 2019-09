Cristian Garin ya tiene horario y cancha para su debut en el ATP de Chengdu en China

Cristian Garin (34° del ranking ATP) alista su regreso al circuito e iniciará su gira asiática en la madrugada de este lunes en el ATP 250 de Chengdu en China, cuando enfrente al británico Kyle Edmund (32º).

Desde las 2 am en la cancha central del torneo el chileno se medirá ante el ex 14 del mundo y séptimo sembrado en la competición, a quien no ha enfrentado nunca. Eso sí, el nacido en Sudáfrica ya ha jugado con tenistas nacionales, ya que ha derrotado en dos oportunidades a Nicolás Jarry.

El ganador de esta llave enfrentará al triunfador del pleito entre el español Fernando Verdasco (35°) y el australiano Alexei Popyrin (91°), quien proviene de la fase de clasificaciones.

Por otro lado, la primera raqueta nacional aún no conoce el horario en el que debutará en el cuadro de dobles junto al argentino Juan Ignacio Londero (263°). En la ronda inicial deberán enfrentar al francés Fabrice Martin (30°) y el israelí Jonathan Erlich (99°), cuartos sembrados del torneo.