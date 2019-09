Fórmula 1: Sebastian Vettel logra con polémica estrategia el un-dos para Ferrari en el GP de Singapur

Ferrari logró quedarse con el "un-dos" en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula Uno tras el triunfo de Sebastian Vettel con un tiempo 1:55:33:667, y quien fue seguido por su compañero de filas el monegasco Charles Leclerc.

Luego de un año desde su último triunfo en el GP de Bélgica, Vettel se vio beneficiado por una estrategia de su escudería al cambiar antes sus neumáticos blandos por duros en la vuelta 20, lo que significó darle mas ritmo en la carrera y quedar por delante de Charles Leclerc, quien ostentaba el primer lugar de la carrera tras la largar en la pole position.

La desdicha de Leclerc quedó evidenciada en la telecomunicación, sin embargo la respuesta de su equipo fue que se concentrara en la carrera. "Al final ha sido un doblete para el equipo, estoy extremadamente contento pero también muy decepcionado, como lo estaría cualquiera en mi posición", declaró el Principito tras la carrera.

Por su parte, el holandés Max Verstappen, se quedó con la tercera posición, superando al británico Lewis Hamilton, que finalmente llegó en la cuarta posición a 4.608s de Vettel.

En la clasificación general del Campeonato Mundial de la Formula 1, Hamilton sigue como líder con 296 puntos, seguido por el finlandés Valtteri Bottas con 231, mientras que Leclerc y Verstappen se disputan el tercer y cuarto lugar con 200.

El siguiente Gran Premio será el 29 de septiembre en el Autódromo de Sochi (Rusia).

RESULT: Sebastian Vettel has ended a 22-race drought, winning the #SingaporeGP for a record-fifth time. The German led home teammate @Charles_Leclerc for @ScuderiaFerrari's first one-two result this year. @RedBullRacing's Max Verstappen completed the podium. #F1NightRace pic.twitter.com/XcvzU75mpp

— SingaporeGP (@F1NightRace) September 22, 2019