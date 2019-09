MLS: Diego Rubio anotó en épica remontada de Colorado sobre el Kansas de Felipe Gutiérrez

Diego Rubio no deja de sorprender en la MLS. Colorado Rapids reaccionó y sumó un nuevo triunfo al vencer por 3 a 2 al Sporting Kansas City con una conversión del atacante en la liga estadounidense.

El delantero formado en Colo Colo fue titular y disputó 87' en la victoria de su cuadro sobre el elenco de Felipe Gutierrez, que también fue parte del once inicial y jugó todo el partido.

Hace algunas fechas que el conjunto de Denver viene enrielado con el ariete como una de sus buenas figuras. En tanto, los Wizards solo saben de derrotas, siendo la más dura la goleada de Los Ángeles Galaxy por 7-2 con dos tantos de Pipe.

Los de Missouri tuvieron un comienzo arrollador. Gerson Fernandes (3') y un autogol de Tommy Smith (14') pusieron en ventaja a la escuadra de Gutiérrez, pero los Rapids reaccionaron a tiempo.

Kei Kamara (42’) hizo resucitar al club del ex Sporting de Lisboa antes de irse al descanso. Ya en los últimos 15 minutos, Rubio anotó la igualdad momentánea a los 76’ y Smith, el mismo que marcó en propia puerta, desniveló la balanza para darle los tres puntos a su equipo.

Con este tanto, Rubio, que ha disputado 24 partidos, 23 de ellos como titular, llegó a los diez goles durante esta temporada.

En la Conferencia Oeste, Colorado asciende al noveno puesto con 39 unidades, mientras que Kansas quedó penúltimo con 37 puntos.

