El Team Europa sigue dominando el tenis al conquistar la Laver Cup ante el Resto del Mundo

El Team Europa volvió a conquistar por tercera edición consecutiva la Laver Cup de tenis al imponerse 13-11 en el marcador global al Resto del Mundo tras la victoria de Alexander Zverev sobre Milos Raonic por 6-4, 3-6 y 10-4.

En un partido parejo y cerrado, el tenista alemán respondió a la presión y terminó por abrochar el título en el súper tie break donde sus tiros ganadores y los errores no forzados del canadiense le permitieron a los del Viejo Continente seguir al mando en el historial por 3-0.

El trofeo, cuyo nombre es en homenaje al ex tenista Rod Laver, debió definirse en el último encuentro luego que a primera hora el Team World se pusiera arriba en el marcador gracias al triunfo en el dobles de John Isner y Jack Sock sobre Roger Federer y Stefanos Tsitsipas (5-7, 6-4 y 10-8).

For the second consecutive year, @AlexZverev wins the #LaverCup for #TeamEurope.

The world No.6 def. Milos Raonic 6-4 3-6 [10-4] in the deciding match to win the tournament 13-11. pic.twitter.com/91wKTQ3vwN

— Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2019