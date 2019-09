La peor racha desde que están en Europa: Alexis y Vidal sufren en el arranque de la temporada

Alexis Sánchez y Arturo Vidal no están en un buen momento. Ambos jugadores nacionales no han tenido un buen inicio de temporada y eso se refleja en su suplencia, porque registran la menor cantidad de minutos jugados desde que el delantero y el volante arribaron al continente europeo.

Por un lado, Alexis llegó a Inter de Milán para sumar más minutos y tener el ritmo de juego que no logró tener en Manchester United. Sin embargo, el delantero tocopillano continúa siendo alternativa y sólo registra 10 minutos en Serie A, donde ha sido parte de la convocatoria en tres partidos. Además, en el empate 1-1 ante Slavia Praga por la primera fecha por el Grupo F de la UEFA Champions League, el máximo goleador histórico de la Roja ni siquiera vio acción y debió conformarse con observar el partido desde el banco de los suplentes.

Vidal ha tenido mayor participación en Barcelona, pero está lejos de ser su mejor temporada y se observa en los 69 minutos jugados en 2019/2020, tras cinco fechas disputadas en La Liga. En la primera fecha no ingresó y en los cuatro partidos restantes entró desde el banco, pero en ningún encuentro superó los 30 minutos disputados. No obstante, el ex Bayern Munich y Juventus aportó con un tanto en la goleada por 5-2 ante Real Betis por la segunda jornada de Primera División.

Al igual que el jugador formado en Cobreloa, el Rey tuvo la misma suerte en la Liga de Campeones. Por la primera jornada del Grupo F, el mediocampista no entró y estuvo sentado en la banca de suplentes los 90 minutos en el empate sin goles ante Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park.

Alexis Sánchez y Arturo Vidal no han tenido el protagonismo esperado en sus respectivos equipos, ¿Podrán revertir la situación?