Para nosotros es The Best: Christiane Endler fue superada por la arquera holandesa en los premios de la FIFA

Christiane Endler no pudo quedarse con el premio a la mejor arquera que entrega la FIFA en la gala The Best, porque fue superada por la holandesa Sari van Veenendaal.

En la primera vez que el organismo planetario entregaba el galardón a la mejor meta del mundo, la chilena era una de las candidatas, con la golera tulipán y la la sueca Hedvig Lindahl.

Finalmente se impuso Van Veenendaal, que milita en el Atlético de Madrid, y quien fuera una de las pilares en la campaña de Holanda en el Mundial de Francia, donde su seleccionado alcanzó el segundo lugar, tras perder en la final con Estados Unidos.

La holandesa y su premio / Getty

La portera, además, ya había sido elegida como la más destacada de la Copa del Mundo, donde se adjudicó el Guante de Oro.

Pese a no ser elegida, Endler se codeó con los mejores jugadores del mundo, gracias a sus grandes campaña con PSG y con la selección chilena, la que debutó de buena manera en el Mundial Femenino.

El once ideal

La FIFA también decidió elegir el once ideal femenino, donde destacan figuras como las estadounidenses Alex Morgan y Megan Rapinoe, y la brasileña Marta.

El equipo ideal es con Sari van Veenendaal (Holanda); Lucy Bronze (Inglaterra), Nilla Fischer (Suecia), Kelley O’Hara (Estados Unidos),Wendie Renard (Francia); Julie Ertz (Estados Unidos), Amandine Henry (Francia), Rose Lavelle (Estados Unidos); Marta (Brasil), Alex Morgan (Estados Unidos), Megan Rapinoe (Estados Unidos).

