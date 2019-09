Con Messi, Cristiano, van Dijk y dominio del Real Madrid: El "equipo del año" de la FIFA 2019

Nuevamente, como ya viene siendo costumbre en los últimos años, el Real Madrid fue el club con más nombres en el once ideal de la FIFA en 2019, escogido en los premios The Best que se realizaron en Milán, Italia.

El equipo del año, está formado por cuatro nombres del cuadro merengue, pese a que no pudo conquistar ninguna corona en la última temporada 2018-2019. En la lista están Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y el recién llegado Eden Hazard.

También hay dos nombres del actual campeón de Europa, Liverpool, con el brasileño Alisson Becker y el holandés Virgil van Dijk, quienes pese a ganar la Champions League no lograron incluir a más nombres. Otros dos neerlandeses son el zaguero Matthijs de Ligt y el volante Frenkie de Jong.

Y como ya es costumbre, en esta oncena están Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los dos futbolistas más importantes de la última década, quienes completan el elenco con el ariete francés Kylian Mbappé. El mejor técnico fue el alemán Jürgen Klopp, de enorme temporada con Liverpool, ganador de la última UEFA Champions League.

Arquero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros

🚨 @FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the Men’s #World11 of 2019! 🚨

Congratulations to all! Well deserved! 👏🎉🎊

Read more here 👉 https://t.co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic.twitter.com/TZ4RDvcBPr

— FIFPRO (@FIFPro) September 23, 2019