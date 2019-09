La honestidad de Mourinho: "Yo merecía ser despedido del United, pero este equipo está peor que antes"

El técnico portugués José Mourinho sigue sin equipo tras haber sido despedido de Manchester United a fines del año pasado, producto de los malos resultados en la temporada. Sin embargo, eso no fue la solución en los Diablos Rojos, que siguen lejos de estar en la élite como solían hacerlo durante el período de Sir Alex Ferguson.

En su faceta de comentarista, el luso analizó el pésimo momento del United y su diagnóstico no es el más alentador para los Red Devils, luego de haber caído contra el West Ham de Manuel Pellegrini por 2-0 en London Stadium, por la sexta fecha de la Premier League.

"Yo fui despedido, probablemente merecía ser despedido porque era responsable como gerente del club, pero la triste realidad es que ahora están peor que antes. Este equipo, para mí, es peor que el de la temporada pasada", dijo Mourinho en Sky Sports.

En esa línea, Mou sentenció que "para mí es un hecho muy triste, tal vez la gente piense que estoy disfrutando la situación que viven, pero no la estoy disfrutando en absoluto".

Más encima, el ex DT de Chelsea, Inter y Porto no da un mensaje de optimismo por lo que pueda pasar con los de Old Trafford, añadiendo que "realmente van a estar en problemas, no sólo para estar entre los cuatro primeros de la tabla de posiciones, sino potencialmente entre los seis primeros".

Finalmente, de los problemas que enfrenta la institución, estimó que "no soy la persona adecuada para responder cuál es el problema. Es difícil para mí. Estuve allí durante dos temporadas donde pude sentir muchas cosas positivas y pude sentir la dirección a seguir".