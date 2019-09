El peor momento de Jorge Sampaoli en Santos: se alejó del título tras serie de derrotas y los hinchas lo reprueban

Jorge Sampaoli había concretado un arranque soñado al mando de Santos en Brasil, al que llevó al liderato del Brasileirao y se ilusionaba con meterse al Peixe en lo más alto de un complicado torneo luego de varias temporadas negras del conjunto de Vila Belmiro. Pero esa ilusión se ha ido apagando poco a poco.

Este sábado, el equipo de Sampaoli sufrió una dura caída ante Gremio por 3-0 en el Brasileirao jugando en casa, estirando su pésimo momento en el torneo. En los últimos siete partidos, ganó sólo uno, empató dos y perdió cuatro, una seguidilla que lo dejó prácticamente fuera de la lucha por la corona.

Ahora, Santos está tercero en la tabla de posiciones con 37 puntos, a ocho del puntero Flamengo y a cinco del sublíder Palmeiras, luego de 20 jornadas en la Serie A del fútbol brasileño. Más encima, el nivel de juego de su equipo ha bajado considerablemente y los hinchas ya están muy molestos. De hecho, tras la caída ante los gaúchos, Sampaoli se fue insultado por los torcedores por primera vez desde que está en Brasil.

Lo peor de todo, es que el Peixe incluso se ve amenazado por los que viene más atrás, ya que Internacional tiene 36, más Corinthians y Sao Paulo suman 35. Los cuatro primeros de la tabla de posiciones van directo a la Copa Libertadores 2020, mientras que el quinto y sexto deberán jugar la fase previa.

Luego de la caída ante el semifinalista de la actual Libertadores, el casildense fue claro al admitir el mal momento de su escuadra, señalando que "la torcida solamente quiere ganar y protestar cuando se pierde. Por eso no me vuelvo loco cuando gano y no me genera incomodo, porque es parte del juego".

"Nosotros siempre estamos expuestos a esto, a ganar o perder, si uno no gana, uno es un inútil", expresó. "Trabajamos para ganar, ustedes analizan resultados, las personas y el mundo también analizan los resultados, hoy nos convierten en perdedores. Vamos a corregir, a mejorar y seguir creyendo en nuestro estilo", añadió.

Por su parte, el presidente José Carlos Peres validó a Sampaoli e indicó que "confiamos plenamente en él, siempre lo estamos apoyando. Se está adaptando al fútbol brasileño, los resultados fueron muy buenos al principio, algo que no estaba en nuestros planes. Estamos felices con él y planeamos que será un gran 2020 para nosotros, queremos tenerlo acá por dos o tres años. Juega un fútbol que todos quieren ver".