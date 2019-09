Lionel Messi es The Best de 2019 y recupera el premio al mejor futbolista del mundo

The Best es Lionel Messi. El futbolista argentino fue elegido el mejor futbolista del 2019 en la premiación realizada este lunes en Milán, organizada como hace cuatro años por la FIFA.

El astro del FC Barcelona se impuso en la votación sobre el portugués Cristiano Ronaldo y al holandés Virgil van Dijk, y de esta forma logró quedarse con el galardón máximo del balompié mundial.

De hecho, es la primera vez que Messi logra el premio The Best, galardón que se instauró en 2016 y el cual se separó del Balón de Oro que organiza la revista francesa France Football. En las anteriores versiones ganaron Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y Luka Modric (2018).

Sin embargo, esta vez fue el momento de la Pulga, pese a que en la última campaña solo pudo ganar la Liga española con Barcelona, pero se quedó en semifinales de la Champions League con los catalanes y de la Copa América con la selección Argentina.

Messi es The Best / Reproducción

"Tengo la suerte de tener sentado a mi mujer y a dos de mis tres hijos. Es la primera vez que están acá, si bien Thiago estuvo en una de estas galas, era muy chiquito y no recuerda nada. Verlo ahí y disfrutar de este momento con ellos es algo único y no tiene precio. Son dos enamorados del fútbol y están enloquecidos viendo a todos, no saben si saludar, si pedir fotos", dijo Messi al recibir el premio, en una ceremonia en la que estuvo acompañado por su mujer Antonella y sus hijos mayores Thiago y Mateo.

Además, el crack expresó que "hoy para mí es una noche y un día extraordinario, compartirlo con ellos, y con Ciro que se quedó en casa porque con los tres era complicado venir. Gracias a todos nuevamente".

De esta forma, Messi es por sexta vez el mejor del planeta, tras haber ganado el Balón de Oro en cinco ocasiones (2009, 2010, 2011 y 2012 y 2015). También ya había ganado el FIFA World Player, que antecedió a The Best en 2009.

Ahora, al trasandino le queda ganar nuevamente el premio de la revista francesa, ya que en los últimos tres años quien conquistó The Best también se hizo con el galardón que se entregará a fin de año.