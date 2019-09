Valverde golpea la mesa en Barcelona y toma dura decisión que abre una ventanita a Arturo Vidal

El FC Barcelona de Arturo Vidal vive una crisis futbolística producto de su mal arranque de temporada en la Liga española 2019-2020, con dos derrotas en sus cinco primeros partidos del torneo hispano, lo que tiene al técnico Ernesto Valverde contra la pared.

Luego de la dura caída ante Granada por 2-0 como visita, el txingurri golpeó la mesa y tomó una dura decisión de cara al partido de este martes ante Villarreal, por la sexta fecha de la Liga en el Camp Nou (16:00 horas). El técnico "cortó" al croata Ivan Rakitic y lo dejó fuera de la convocatoria sin mayor razón, llamando la atención de todos en Cataluña, ya que es uno de sus supuestos favoritos en el mediocampo culé.

Al respecto, Valverde comentó en conferencia de prensa que "cada día me preguntan por los que no están. El motivo del por qué no está es porque entra otro. No está tocado, es una cuestión de jugadores, que tenemos a muchos en el centro del campo y es la decisión para este partido, ya veremos para el próximo".

Y sobre la crisis de los catalanes, señaló que "en el mundo del fútbol entras en crisis cada tres días y sales igual de la crisis en tres días. Ahora tenemos dos partidos y queremos sumar seis puntos, empezando por el partido de mañana ante Villarreal. Es la única manera de que todo el mundo esté más tranquilo. Si no hay crisis, se monta rápido. Esto es el espectáculo del fútbol".

De esta forma, se abre la opción para que Vidal pueda tener más minutos ante el Submarino Amarillo, porque hasta este duelo el Rey solo ha estado en 69' en cuatro partidos oficiales.

La lista de convocados del Barcelona para medirse al Villarreal es con Ter Stegen, Neto, Semedo, Piqué, Lenglet, Todibo, Junior Firpo, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Aleñá, Arthur, De Jong, Vidal, Griezmann, Messi, Suárez, Dembélé y Ansu Fati.