Benegas arenga a la U para salir del fondo: "Hay que sacar el fuego sagrado, debemos soportar los golpes"

El delantero Leandro Benegas analizó el presente de Universidad de Chile, previo al duelo clave frente a Palestino del próximo fin de semana en el Estadio Nacional (sábado, 15:00 horas).

En conferencia de prensa, el Torito se mostró seguro de que van a levantar de una vez por todas, alejándose de toda opción de descenso en el Campeonato Nacional 2019, donde están a un punto por encima de los elencos que están perdiendo la categoría.

"Lo que más quiere cualquier jugador de fútbol es ser campeón, pero si a uno le toca vivir este momento, hay que sacar, como dicen, el fuego sagrado que cada persona saca cuando vive momentos límites, y siento que eso está pasando con el equipo, y se nota en la forma que se entrena, en el trabajo que hacemos cada uno", dijo Benegas.

En esa línea, sentenció que "cuando uno llega a la U uno sabe a que se somete a la presión que se tiene, cualquier jugador que está acá sabe la exigencia que se tiene, uno vive las 24 horas pensando en mejorar y que nos vaya bien, es difícil lo que estamos viviendo, pero debemos sacar adelante esto. Siento que algunas veces es injusto esto, pero así es el fútbol. Hay que soportar los golpes, hay que seguir luchando como siempre lo ha hecho la U".

Sobre lo que juegan sus rivales, Benegas indicó que "nosotros tenemos que pensar en ganar los partidos, no sirve de nada si los rivales juegan antes si no ganamos. La presión siempre va a existir y si no hacemos nuestro trabajo da lo mismo lo que pase con el resto. Tenemos que estar enfocados en Palestino, ése es el partido que tenemos que jugar y luego pensar en el objetivo".

También respondió de los cuestionamientos que ha recibido el equipo por este bajo momento que los tiene cerca del descenso, señalando que "uno siempre se hace autocríticas. Hay que dar la cara y saber que somos responsables. El sábado tenemos otra oportunidad de ayudar al equipo, hay que seguir trabajando para salir de esto. Sé que los goles van a llegar y hay que estar preparados, buscar e insistir".

Además, consultado por Palestino, el delantero consideró que "es un equipo intenso, tienen a uno de los goleadores del campeonato en Passerini y poseen buenos jugadores, nosotros trataremos de evitar los errores y hacer todo lo mejor que se pueda para lograr los tres puntos".

Finalmente, de la opción de continuar en la U, el ex Palestino, Audax Italiano y Unión La Calera, reveló que "mi contrato termina en diciembre, no he hablado de este tema, yo estoy enfocado en lo que viene. Obviamente quiero seguir en la U, es un club hermoso para mi, pero lo decidirá la dirigencia y lo que sea mejor para ambos a fin de año".