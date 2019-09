Antonio Conte y la situación de Alexis en Inter: "Cuando Sánchez pueda hacer lo que le pido, será utilizado"

Alexis Sánchez llegó a Inter de Milán para recuperar el nivel extraviado en Manchester United, sin embargo su arranque en el cuadro italiano no ha sido bueno, porque apenas suma 10 minutos desde su arribo.

El entrenador Antonio Conte ha explicado en varias ocasiones por qué no ha contado con el chileno, y en la previa al partido con Lazio explicó el motivo de la suplencia del formado en Cobreloa.

"Cuando Sánchez esté listo y me de cuenta de que puede hacer lo que le pido, será utilizado. Como él también está Lazaro, Biraghi y Bastoni. Tengo que pensar en los intereses del Inter y no complacer a nadie en particular", analizó el DT en conferencia de prensa.

Sobre la rotación de titulares en sus oncenas explicó que "tendré que tomar decisiones teniendo en cuenta todo. A veces tendré que corres riesgos".

Inter se juega el liderazgo de la Serie A italiana ante Lazio, este miércoles desde las 16:00 horas. ¿Jugará Alexis?