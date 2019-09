No está ni ahí: El picota Cristiano Ronaldo provocó la furia de la FIFA por no ir a The Best

Cristiano Ronaldo fue el gran ausente de la gala The Best de la FIFA, la premiación a los mejores del año del fútbol mundial. El portugués volvió a demostrar que poco le importa este tipo de ceremonias si no gana y no asistió a Milán, quedándose en casa viendo como Lionel Messi era coronado como el más destacado de la última temporada.

No es primera vez que Cristiano no asiste a este tipo de citas y casualmente lo ha hecho cuando Messi ha ganado. Tampoco asistió en 2018 a la premiación, aunque esa vez el vencedor fue el croata Luka Modric.

Como si todo estuviera planeado, CR7 publicó una foto en su casa descansado pocos minutos después del término de The Best en la red social Instagram con el siguiente mensaje: "La paciencia y la persistencia son dos características que diferencian a los profesionales de los aficionados. En cualquier momento un gran día comienza como uno pequeño, aunque no puedes hacer todo, haz todo lo que puedas para que tu sueño sea una realidad. Y trata de tener en cuenta que después de la noche siempre viene el amanecer".

Lionel Messi es The Best de 2019 y recupera el premio al mejor futbolista del mundo El astro argentino del Barcelona superó en la votación al portugués Cristiano Ronaldo y al holandés Virgil van Dijk, quedándose con el galardón máximo del balompié.

Aunque Ronaldo no dio razones de su inasistencia, está con molestias físicas y no jugaría en el duelo de este martes por Juventus en la Serie A italiana, la FIFA si se molestó y mucho con el astro portugués.

De hecho, durante la ceremonia en el Teatro La Scala su nombre ni siquiera fue mencionado, siendo omitido al momento de presentar al equipo ideal del año, donde si estaba el portugués como piloto de ataque.

Terminada la jornada, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró muy molesto al ser consultado por la ausencia de Ronaldo, sin querer hacer comentarios al respecto y se la sacó alabando la calidad del ganador Lionel Messi.

El mensaje de Cristiano Ronaldo