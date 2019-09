Vicente del Bosque destruye a Neymar: "Hace muchas 'gilipolleces', no es un ejemplo de nada"

El ex técnico de Real Madrid y de la selección española, Vicente del Bosque, se lanzó con todo contra el brasileño Neymar, al ser consultado por sus actitudes dentro y fuera de la cancha.

El ex campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 reconoció que el ariete del PSG es un "extraordinario" futbolista, pero también señaló que hace muchas "gilipolleces (estupideces)" que están de más.

"Me gusta como jugador de fútbol, es un jugador extraordinario, pero hace muchas gilipolleces, no es ejemplo de nada", dijo el Bigotón en conversación con el programa "El Larguero" de la cadena SER española.

En esa línea, sentenció que "quizás estoy equivocado y es un muchacho estupendo, y uno juzga por lo que observa, y uno ve eso. Está claro que como jugador es buenísimo".

📻⚽️ Vicente Del Bosque, en @ellarguero

"¿Mbappé o Neymar? Me gusta más Neymar. Es un jugador extraordinario aunque no me gusta que haga tantas gilipolleces, no es ningún ejemplo de nada" pic.twitter.com/vly8uxalWC

— El Larguero (@ellarguero) September 23, 2019