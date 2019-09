Y va por más: Los logros que tienen a Christiane Endler en la élite del fútbol mundial

A sus 28 años, la chilena Christiane Endler está instalada en la élite del fútbol mundial femenino. Pese a no obtener el primer lugar en la categoría Mejor Arquera en los premios The Best 2019 de la FIFA, Tiane anotó un hito más en su exitosa carrera profesional.

La guardameta que actualmente milita en el París Saint-Germain de Francia terminó como la segunda mejor jugadora del planeta en su puesto en la temporada 2018-19, sólo por detrás de la holandesa Sari van Veenendaal (recientemente transferida del Arsenal al Atlético de Madrid), quien fue pilar fundamental en el subcampeonato que obtuvo su selección en el Mundial de Francia.

Esta nueva distinción a nivel individual se suma a otras que la capitana de la Roja ha obtenido a lo largo de su carrera. Dichos logros, como el Zamora 2017 en España o el premio de mejor arquera de la Liga de Francia en la temporada 2018-19, la consagran como la exponente más destacada en la historia del fútbol femenino de nuestro país.

A ellos se suman otros objetivos alcanzados a nivel colectivo, tanto en clubes como en la Selección, y en todos ellos hay un punto común: Endler ha sido fundamental. Ejemplos: la Copa Libertadores 2012 con Colo Colo, la Copa de Francia 2018 con el PSG y la inédita clasificación a la Copa del Mundo 2019 con la Roja.

En absoluta plenitud, Endler puede ir por más hitos en su exitosa carrera, tanto con el París Saint-Germain en Francia o con la Roja comandada por José Letelier.

A continuación, el detalle de los logros de Christiane Endler:

Individuales:

Mejor futbolista de Chile 2008

Mejor futbolista de Chile 2009

Mejor portera Copa Libertadores 2010

Mejor futbolista de Chile 2010

Mejor futbolista de Chile 2015

Zamora Liga de España 2017

Mejor futbolista de Chile 2017

Mejor futbolista de Chile 2018

Mejor portera Liga de Francia 2018-19

Jugadora del partido Estados Unidos-Chile Mundial de Francia 2019

Segundo lugar The Best FIFA 2019 categoría Mejor Arquera

Colectivos:

Copa Chile 2010 (Everton)

Apertura Chile 2011 (Colo Colo)

Clausura Chile 2011 (Colo Colo)

Apertura Chile 2012 (Colo Colo)

Copa Libertadores 2012 (Colo Colo)

Clausura Chile 2015 (Colo Colo)

Copa de Francia 2018 (París Saint-Germain)

Segundo lugar Copa América 2018 (Selección chilena)

Clasificación Mundial Adulto 2018 (Selección chilena)