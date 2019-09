Lucas Barrios no olvida a Colo Colo: "Si me fui fue porque vi cosas que no estaban bien"

El ex delantero de Colo Colo, Lucas Barrios, recordó su polémica salida del Cacique a fines del año pasado, luego de haber estado solo seis meses en su regreso a la institución que lo lanzó al estrellato.

El argentino-paraguayo habló con Directv Sports de su adiós al Cacique, reiterando que los verdaderos hinchas albos entienden el por qué de su anticipada partida, ya que había firmado por dos temporadas con el club.

“Si me fui, el colocolino sabe porque, porque vi cosas que no estaban bien", dijo la Pantera en un adelanto de la entrevista que concedió en Argentina, donde milita en Huracán.

En esa línea, Barrios remarcó que "nunca fui a Colo Colo por un tema económico, yo siempre fui por un sentimiento".

A fines del año pasado, en su adiós en una larga conferencia de prensa, Lucas Barrios expresó que "cumplí el sueño de volver acá, fueron seis meses difíciles, y tienes que saber cuándo dar el paso al costado. Me duele porque es un club al que le tengo cariño, pero cuando uno piensa de diferentes formas, uno toma un paso al costado. No estaba contento, habían cosas que no compartía y que me las llevaré conmigo. Tengo códigos en el fútbol, he hecho mi carrera sin mayores problemas, y ahora prefiero dar un paso al costado. Me encontré con un Colo Colo que no es el mismo de hace nueve años, es un Colo Colo muy dividido".

"Si tiraran todos para el mismo lado, sería un club muy diferente. Uno acepta las cosas, pero no las comparte y me las llevo para mí. Uno se recompensa cuando actúa de buena manera y decido irme del club porque no estoy de acuerdo con muchas cosas, que no las negocio. Espero que los jóvenes aprovechen sus oportunidades. Me voy de un club que quiero mucho, pero diciendo las cosas como son, diciendo las cosas que no he compartido en mi carrera de futbolista. Los dirigentes saben por qué me voy", agregó.

Finalmente, expresó que "es lindo estar en los momentos buenos, pero en estas, en las malas, hay que estar. Siempre di la cara por el equipo, he tenido críticas y muchas fueron aceptables, muchas dijeron que no había venido por plata. Hoy me voy teniendo, supuestamente, uno de los contratos más grandes del club, pero me voy porque no estoy cómodo y nunca me manejé por plata. Di la cara en los peores momentos, le cumplí al club".