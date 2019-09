El lado más terrenal de Messi: "Cada vez es más difícil esto, uno tiene que cuidarse más"

Lionel Messi es The Best, el mejor futbolista del mundo en la última década y este lunes recibió por primera vez el premio de la FIFA al jugador más destacado de la última temporada, en un premio que se instauró en 2016.

El crack argentino del FC Barcelona habló con FIFPRO mostrando su lado más terrenal y reconoció que cada vez se le complica más mantenerse al más alto nivel del fútbol mundial.

"Pasan los años y es más difícil, uno tiene que cuidarse más, prevenir más las cosas y prepararse mejor el día a día, el día de los partidos", dijo Messi, que a sus 32 años fue elegido por sexta vez como el mejor del planeta.

