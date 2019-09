La honestidad brutal de Neymar: "He cometido muchos errores en la vida y cuesta recuperar la confianza"

La sinceridad a tope. Neymar, quien protagonizó una de las teleseries más burladas durante el último mercado de fichajes en Europa, concedió una entrevista donde reconoció sin problemas que "he cometido muchos errores en mi vida", y que pese a ello sigue soñando con algún día transformarse en el mejor futbolista del mundo.

Los últimos meses en la vida de Neymar han sido turbulentos. La acusación de violencia sexual en su contra que desató un lío judicial, sumado a la lesión que lo dejó fuera de Copa América y su frustrado traspaso del PSG a Barcelona, han puesto al delantero brasileño en el tapete de los medios tanto europeos como brasileños.

En entrevista al Daily Mirror, el formado en Santos reconoció que su imagen se ha visto afectada en los últimos meses. "Cometí muchos errores y recuperar la confianza no es fácil. Cuando me frustro, me enfado, exploto y no me comunico correctamente. Trato de mejorarlo", afirmó.

"No soy perfecto, eso es imposible para cualquier ser humano. Me he equivocado varias veces y he recuperado la confianza a cambio de un alto precio, pero es normal. Gracias a estas cosas se aprende y tengo claro lo que quiero. Quiero ser el mejor futbolista del mundo", agregó.

Sobre las lesiones que han afectado su carrera, Neymar confesó que también ha golpeado a su autoestima. "Fue el momento más difícil de mi carrera. He tenido dos lesiones graves y he estado fuera por casi seis meses en dos años. Pero las lesiones son parte y trato de estar preparado para prevenirlo. Es importante mantener la salud mental mientras te recuperas", remató.