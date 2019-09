En la Roja femenina apuestan por una revancha de Endler: "Vendrán más oportunidades, esto recién está comenzando"

Aunque Christiane Endler no ganó el galardón como mejor arquera del mundo en las edición 2019 de los premios The Best organizados por la FIFA, sus compañeras en la Roja femenina no dudan en considerarla como la exponente más destacada en su puesto a nivel planetario. Y por lo mismo, creen que podrá tener revancha en las próximas temporadas y de esa manera ser condecorada a nivel oficial como la mejor del orbe.

"Como compañeras estamos orgullosas, para nosotras es la mejor del mundo, para mí claramente lo es. Quizá no salió escogida porque no avanzamos más en el Mundial, pero ella va más allá de eso, por ejemplo, con el partidazo que hizo con Estados Unidos o con su buen nivel en el PSG. Es una arquera increíble y tremendamente profesional", expresa la delantera María José Urrutia.

Carla Guerrero cree que lo de Endler tiene impacto a nivel sudamericano / Foto: Agencia UNO

La atacante de Palestino, quien se convirtió en la primera chilena en marcar un gol en un Mundial adulto femenino, manifiesta que "la mejor palabra para describir lo que ella nos provoca es orgullo, porque aunque no haya ganado, para todos los chilenos que siguen el fútbol femenino es la mejor arquera del mundo y no sólo para los chilenos, para muchos otras personas en el mundo como Chilavert, que ha salido en la prensa hablando de ella, es considerada como la mejor arquera del mundo y eso ya es algo increíble. Se lo merece, estuvo entre los mejores y eso ya es un premio".

Desde España, Carla Guerrero destaca el impacto que genera Enlder y su nominación en The Best al plantear que "es algo genial para todas. Es increíble que esté dentro de las tres mejores arqueras del mundo, estamos muy orgullosas de lo que ha logrado Tiane y no sólo nosotras como chilenas, sino que a nivel sudamericano".

La defensora del Rayo Vallecano remarca la trascendencia más allá de Chile que provoca que Endler esté en la élite planetaria. "Lo de Tiane ayuda mucho a todas las jugadoras a nivel sudamericano. Obviamente queríamos que ganara, pero de igual forma para nosotras sigue siendo la mejor arquera del mundo", afirma la Jefa.

Abriendo puertas

En Santiago Morning, actual líder del Campeonato Nacional Femenino 2019, hay varias jugadoras que han compartido camarín con Endler y por ello la ceremonia del The Best 2019 se vivió de forma especial.

"Nos tocó entrenamiento, pero pudimos verlo por un celular y con un parlante. Estuvo muy emocionante, es un orgullo para todo Chile, porque nos está representando a todas nosotras. Y no sólo representando, también nos abre puertas", cuenta María José Rojas.

La experimentada delantera, que regresó al fútbol chileno a mitad de año tras casi una década en el extranjero, es una de las más cercanas a Endler en el camarín de la Selección. Desde esa posición comenta que "Tiane se merece esto, ha hecho un trabajo de muchos años y muy silencioso, es una deportista muy disciplinada. Es la mejor, está demostrado y vendrán más oportunidades para ella, esto recién está comenzando. Que todo lo que está logrando permita seguir abriendo puertas para el fútbol chileno, que muchas más niñas quieran jugar, que más empresas quieran aportar y que más clubes se profesionalicen como Santiago Morning", cerró.