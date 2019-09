¿Era necesario? La UEFA oficializa su tercer torneo de clubes que comenzará en 2021-2022

La UEFA confirmó este martes el nombre del nuevo certamen que a partir de la temporada 2021-22 tendrá el viejo continente, el cual se unirá a las históricas UEFA Champions League y UEFA Europa League.

Se trata de la UEFA Europa Conference League, la cual fue confirmada por el Comité Ejecutivo del fútbol europeo. El certamen, según indicó el organismo, está llamado a dar "más oportunidades a clubes de más países de tener la opción de participar en el fútbol europeo".

El torneo contará con 32 equipos en su fase de grupos, al igual que los otros dos campeonatos principales. También contará con ocho grupos de cuatro clubes, donde avanzarán 16 clubes a la siguiente fase hasta llegar a la final.

Sin embargo, habrá una fase eliminatoria adicional antes de los octavos de final entre los segundos de cada grupo y los terceros de la fase de grupos de la Europa League.

El monarca del torneo se clasificará directamente a la UEFA Europa League del año siguiente.

🏆 Confirmed: The name of the third UEFA club competition will be UEFA Europa Conference League.

The new competition will start in 2021 and is aimed at giving more clubs in more countries a chance to participate in European football. #UEFAExCo

— UEFA (@UEFA) September 24, 2019