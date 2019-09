La UEFA anuncia cambios y ajustes para la Nations League 2020-2021

La UEFA Nations League que debutó en la anterior temporada como un torneo de selecciones que eliminó los amistosos en el viejo continente, tendrá algunos cambios y ajustes para su próxima edición que se jugará en 2020-2021, tras la Eurocopa.

La nueva estructura tendrá 16 selecciones en las Ligas A, B y C y siete escuadras en la Liga D, cuyo sorteo se realizará el próximo 3 de marzo en Amsterdam (Holanda). Los equipos serán asignados a las ligas en función del ranking general tras la inaugural UEFA Nations League 2018/19.

Changes to the UEFA #NationsLeague format were agreed today at a meeting of the #UEFAExCo in Ljubljana, Slovenia.

The changes increase the number of competitive matches and reduce the number of international friendlies.

— UEFA (@UEFA) September 24, 2019