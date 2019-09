Caputto quiere terminar su mala racha en la U apelando a la "Experiencia" en la formación ante Palestino

Hernán Caputto no ha podido concretar la misión de sacar a Universidad de Chile de los últimos puestos del Campeonato Nacional 2019, acumulando cuatro empates y una sola victoria durante sus cinco primeros partidos dirigiendo a los laicos. La concesionaria Azul Azul confió en el ex seleccionador chileno sub 17 para tratar de evitar el descenso a la Primera B, algo que ilusionó a la dirigencia con el alza futbolística mostrada por su equipo en sus encuentros iniciales, pero que se fue esfumando en los últimos compromisos de la U.

Con sólo siete puntos conseguidos y un 47% de rendimiento en el torneo, Caputto debe hacer cambios rápidos para poder sacar adelante al equipo en la previa del Superclásico frente a Colo Colo. Dentro de ese escenario, el entrenador analiza realizar modificaciones en su defensa, la cual se vio muy desconcentrada en el pasado encuentro frente a Unión Española y que contará con el ingreso del recuperado y veterano defensor, Osvaldo González.

Rocky se recuperó de su desgarro en la rodilla y encabezaría la zaga de los azules frente a Palestino este fin de semana. Junto a él, el elegido sería el ex defensor de Coquimbo Unido, Diego "Experiencia" Carrasco, quien ha entrenado como titular en los últimos trabajos futbolísticos de la U. Considerando que tanto Rodrigo Echeverría como Lucas Aveldaño han bajado su rendimiento en los duelos recientes, el DT también tiene en cuenta las cuatro amarillas que podrían dejar a cualquiera de los dos fuera del Superclásico.

Junto a ellos, el experimentado atacante Sebastián Ubilla también ha aparecido como la carta de Caputto para el sector derecho del ataque, devolviendo a Ángelo Henríquez al centro y siendo Leandro Benegas el más probable puntero izquierdo frente a los árabes.

A la espera de las últimas prácticas de la U esta semana, los azules formarían con: Fernando de Paul; Matías Rodríguez, González, Carrasco, Jean Beausejour; Camilo Moya, Gonzalo Espinoza, Nicolás Oroz; Ubilla, Henríquez y Benegas.

La U recibirá a Palestino este sábado 28 de septiembre (15:00 horas) en el Estadio Nacional, por la 22ª fecha del torneo.