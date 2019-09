Colo Colo reafirma confianza a Mario Salas y "pase lo que pase" seguirá en la banca hasta fin de año

Colo Colo blinda a Mario Salas y este miércoles Blanco y Negro confirmó que el técnico no se moverá de su cargo, al menos hasta fin de año, pese a la mala campaña en este 2019 que los tiene lejos de la lucha del título del Campeonato Nacional 2019.

Tras la reunión de directorio de esta jornada de la concesionaria, decidieron sostener el proceso de Salas hasta el término del año, y luego será evaluado a fin de temporada tomando en cuenta la forma en cómo finalice el Cacique en el torneo local y en la Copa Chile.

Al respecto, el presidente Aníbal Mosa indicó que "hablamos con el directorio y de forma unánime mantenemos nuestro apoyo al entrenador Mario Salas. Esto se debe a que los últimos partidos el cuerpo técnico no lo ha pasado bien. Es una responsabilidad nuestra como directorio entregarle tranquilidad. Tenemos que blindarle seguridad al cuerpo técnico".

"Pase lo que pase de aquí a fin de año, Mario Salas seguirá siendo el entrenador de Colo Colo", remató Mosa.

Reafirmando lo anterior, el dirigente señaló que "sabemos que Católica se nos ha disparado en puntos, 14 faltando nueve fechas es algo difícil de lograr y ahora debemos enfocarnos en lograr la clasificación a la fase grupal de la Copa Libertadores, que es lo importante para nosotros".

Por su parte, el director deportivo Marcelo Espina también apoyó a su ex compañero de equipo, indicando que "no estamos pensando en un partido específico, estamos pensando en un proyecto a largo plazo, por eso creemos que Mario no está en discusión".