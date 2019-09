Fiorentina corta su mala racha con Erick Pulgar en cancha y se escapa del último lugar de la Serie A

Fiorentina con Erick Pulgar en cancha durante todo el encuentro, derrotó 2-1 a Sampdoria y ganó su primer partido en la Serie A, de paso saliendo del último lugar de la tabla luego de un mal inicio en el torneo.

El elenco viola abrió el marcador a los 31 minutos gracias al tanto del argentino Germán Pezzella tras pase de Frank Ribéry. A los 42' el francés encaró a Jeison Murillo y el defensor del elenco genovés lo derribó, llevándose cartulina amarilla.

En el segundo tiempo el colombiano vio otra vez la tarjeta a los 54', dejando al blucerchiati con 10, lo que le facilitó aún más la tarea a los de Pulgar. Sobre todo cuando tres minutos después Federico Chiesa anotara el 2-0 parcial. Finalmente, Federico Bonazzoli a los 79' puso el descuento.

Pulgar tuvo un correcto rendimiento en el mediocampo viola y sigue sumando confianza en un equipo que está llamado a pelear, al menos, por un cupo en certámenes europeos en esta campaña.

De esta forma, el equipo del antofagastino escaló hasta el decimoquinto puesto con 5 puntos, pero aún lejos de la zona de la clasificación a torneos internacionales, el gran desafío de Vincenzo Montella.

⏱ | Triplice fischio: VITTORIA! | Full time at the Franchi. Three points in the bag! ✌️💜#FiorentinaSamp #SerieA #ForzaViola ⚜️ pic.twitter.com/bQwFyYIsTu

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 25, 2019